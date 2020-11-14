شكرا لقرائتكم خبر عن مانويل نوير يقترب من نادي المائة بقيمص منتخب ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ، من الوصول للمباراة رقم 100 مع المنتخب الألماني. لكن قبل تحقيق هذا الإنجاز، من المقرر أن يصبح أكثر حارس مرمى ألماني، يلعب مباريات مع المنتخب الوطني.

ويتوقع أن يخوض نوير مباراته الدولية رقم 95، ليعادل الرقم المسجل باسم سيب ماير، اليوم السبت، عندما يواجه المنتخب الألماني نظيره الأوكراني في دوري أمم أوروبا.

وسيتفوق على ماير يوم الثلاثاء المقبل، عندما يواجه المنتخب الإسباني. ويبدو أن ماير (76 عاما) ليس منزعجا بشأن خسارة رقمه القياسي، حيث قال «حان الوقت» أن يتم تخطي هذا الرقم.

وأضاف: «حققت هذا الرقم قبل 41 عاما، هذا يظهر أنه كان إنجازا عظيما لي.. أهنئ مانويل نوير». وكان بإمكان أوليفر كان أن يحطم رقم ماير، قبل أكثر من عقد من الزمان، لكنه خسر المركز الأساسي لصالح يانز ليمان، قبل كأس العالم 2006، واعتزل عقب البطولة بعدما خاض 86 مباراة دولية.

وشارك ماير في الـ95 مباراة دولية، خلال الفترة من 1966 إلى 1979، وفاز بيورو 1972 وكأس العالم بعدها بعامين، مع ألمانيا الغربية.

كما توج بكل ألقاب بطولات الأندية، التي شارك فيها بايرن ميونخ. وأيضا فاز نوير (34 عاما) بكل البطولات مع بايرن ميونخ، منذ انتقاله للفريق قادما من شالكه في 2011، بما في ذلك إحراز ثلاثيتين في 2013 و.2020.