شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يضحي بنجمه كريستيان إريكسن من أجل باريديس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»، إن إنتر الإيطالي، يسعى لمبادلة نجمه الدنماركي كريستيان إريكسن، بنظيره الأرجنتيني ليوناردو باريديس لاعب وسط سان جيرمان، خلال الموسم الحالي. وأشارت إلى باريديس كان قريبًا بالفعل من إنتر ميلان، أثناء تفاوض الأخير على انتقال ماورو إيكاري إلى صفوف سان جيرمان. وأوضحت أن إريكسن لم يتلق خلال الفترة الماضية، أي عروض أخرى سوى للإعارة، لكن إدارة إنتر ترفض رحيل اللاعب بهذه الصيغة. الوضع في مصر

اصابات 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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