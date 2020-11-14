شكرا لقرائتكم خبر عن بواتينج يكتب نهايته في بايرن ميونيخ.. و«البافاري» يحدد بديله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم نادي بايرن ميونخ مصير مدافعه الألماني جيروم بواتينج، من خلال تحركاته لإيجاد بديل مناسب يعزز دفاع الفريق. وينتهي عقد بواتينج مع بايرن بختام الموسم الجاري. ويسعى النادي البافاري للتعاقد مع المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو ليخلف بواتينج، فهل يتضمن عقد أوباميكانو شرطا جزائيا يسمح له بمغادرة ناديه لايبزيج.

ذكرت مجلة «شبورت بيلد»، أن بطل دوري أبطال أوروبا لا ينوي التمديد لبواتنج، بطل العالم عام 2014، صاحب الـ 32 عاما، رغم أنه يقدم حاليا واحدا من أفضل مستوياته، وأن البافاري مهتم بخدمات أوباميكانو البالغ من العمر 22 عاما، الذي يملك بندا يسمح له بالرحيل الصيف المقبل مقابل 42 مليون يورو، ليحل بديلا لبواتنج.