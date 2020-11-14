عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نهائي القرن لا يكفي.. مصر تستضيف السوبر الأفريقي

السبت 14 نوفمبر 2020

الخليج 365

أعلن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، استضافة مصر لمباراة السوبر الأفريقي.



نهضة بركان المغربي ينتظر الفائز من مباراة الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية في نهائي دوري أبطال أفريقيا، لملاقاته في لقاء السوبر القاري.

وكان نهضة بركان توج بطلا للنسخة الأخيرة من كأس الكونفدرالية، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه الصعب 1-0 على بيراميدز المصري.

وقال الجنايني في تصريحات تلفزيونية، إن مصر تستضيف النسخة المقبلة من البطولة، مشيرا إلى أنهم بدأوا التواصل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لتحديد الموعد المناسب للمباراة.

وشدد رئيس الاتحاد المصري على وجود مساعي لحضور الجماهير في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامته يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وتستضيف مصر نهائي القرن بين الأهلي والزمالك، علما بأنه للمرة الأولى في تاريخ المسابقة يلتقي فريقان من نفس البلد في الدور الختامي للبطولة.

يذكر أن الزمالك هو حامل لقب البطولة، بعد فوزه في مباراة النسخة الماضية على حساب الترجي التونسي في فبراير/ شباط 2020 بنتيجة 3-1.