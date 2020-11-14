شكرا لقرائتكم خبر عن هادي خشبة: أدوار النني وطارق حامد متشابهة ولا أفضل الدفع بهما سويًا أمام توجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث هادي خشبة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، عن الأفضل للمشاركة في خط وسط المنتخب الوطني خلال لقاء توجو المقرر له يوم السبت في الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا.

وقال هادي خشبة في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «أدوار النني وطارق حامد متشابهة ولا أفضل الدفع بهما سويًا أمام توجو»

وتابع: «أرشح الاعتماد على محمد النني وبجانبه عمرو السولية في وسط الملعب وذلك بسبب تألق النني في الفترة الماضية».

وأتم: «هذا الأمر لا يقلل من طارق حامد ولكن النني وعمرو السولية عم الأنسب للمشاركة في لقاء توجو».