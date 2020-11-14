شكرا لقرائتكم خبر عن الجنايني: تواصلنا مع ليفربول وطمأناهم علي الحالة الصحية لمحمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن أخر تطورات التواصل بين الاتحاد المصري ونادي ليفربول الإنجليزي بعد إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا.

وأكد عمرو الجنايني في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «نتواصل مع ليفربول وهم لم يقدموا أي طلبات نهائيًا بخصوص محمد صلاح».

وأوضح: «تواصلنا مع ليفربول وطمأناهم على الحالة الصحية لمحمد صلاح».

وتابع: «نعاني من كوارث وأحداث لم تحدث نهائيًا في السنوات الماضية ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في مشوارنا بالفترة المقبلة».