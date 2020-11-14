شكرا لقرائتكم خبر عن الجنايني يعلن استضافة مصر مباراة السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، أن مصر ستستضيف مباراة السوبر الأفريقي في عام 2021.

وأضاف الجنايني خلال تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس:«أعلن خبر سيسعد جميع الجماهير المصرية وهو إقامة السوبر الأفريقي في مصر».

وأضاف في تصريحاته:«شىء يسعدنا جميعا أن تكون 3 أندية مصر هي أطراف المباراة النهائية لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية».

الجدير بالذكر أن نهضة بركان المغربي سيكون أحد طرفي السوبر الأفريقي، على أن يلعب امام الفائز من نهائي دوري الأبطال الذي سيجمع الأهلي بالزمالك بملعب القاهرة في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.

وجرت العادة في السنوات الأخيرة باستضافة دولة محايدة لقاء السوبر، على عكس المتبع بخوض المباراة على أرض بطل دوري الأبطال.