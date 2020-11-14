شكرا لقرائتكم "كورونا" تغيب أحمد عادل عبد الفتاح عن اجتماع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغيب أحمد عادل عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، عن حضور اجتماع مجلس الإدارة، بسبب إصابته بفيروس كورونا، ويأتى الاجتماع الذى انعقد مساء اليوم، الجمعة، فى مقر النادى، لمناقشة العديد من الملفات التى تخص النادى المختلفة فى الفترة القادمة وأسفر اجتماع المجلس عن القرارات التالية:"صرف جميع مستحقات اللاعبين، مناقشة استعداد الفريق لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، اعتماد إعارة رزاق سيسيه وبيع محمد عنتر وأحمد رفعت للمصري كما ناقش مجلس الزمالك بعض الأمور الإدارية الخاصة بالنادي".

ومن جانبه، أكد أحمد عادل عبد الفتاح فى تصريحات لليوم السابع، إن حالته الآن مستقرة بعد انخفاض درجة الحرارة وسيقوم بالخضوع لمسحة جديدة منتصف الأسبوع القادم، من أجل الاطمئنان على حالته بعد بداية زوال الأعراض وتحسن حالته الصحية بعد فترة العزل المنزلى التى قضاها خلال الفترة الماضية فى منزله.

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم 21 من شهر نوفمبر الجارى، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والذى تأهل له الأبيض بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجارى، على ستاد القاهرة، حيث ستكون المرة الأولى فى تاريخ البطولة القارية التى تشهد تأهل فريقين من بلد واحدة للمباراة النهائية.