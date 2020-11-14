شكرا لقرائتكم الجنايني: ليفربول لا يخطط لإرسال طائرة خاصة لمحمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنه تم التأكد من إصابة النجم الدولى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى، بفيروس كورونا بعدما خضع لمسحتين مساء الجمعة، قائلاً خلال تصريحات تليفزيونية: "خبير طبى كبير قام بالكشف على محمد صلاح وطمئننا على حالة محمد صلاح".

وتابع رئيس اللجنة الخماسية حديثه: "محمد صلاح سيظل مستمر في مصر حتى الشفاء من فيروس كورونا، وأنباء سفره إلى إنجلترا على متن طائرة خاصة بالتنسيق مع ليفربول أمر غير صحيح".

كما كشف الجنايني، عن أسباب تأجيل سفر بعثة منتخب مصر إلى توجو من الفجر حتى الظهر من يوم الأحد، مؤكدًا أن الجهاز الفنى بقيادة حسام البدري هو من طلب تأجيل السفر، من أجل منح اللاعبين راحة لعدم تعرضهم للإرهاق.

وكان عمرو الجناينى، رد على الأنباء المنتشرة، والتى تربط بين إصابة الدولى المصرى محمد صلاح بفيروس كورونا وحفل تكريمه الذى أقامه الاتحاد المصرى، قائلا: "حفل تكريم صلاح؟ كل شىء تم بالتنسيق مع مدير أعمال صلاح ومع ليفربول، التنسيق مع ليفربول كان دقيقة بدقيقة وبخصوص كل شىء سيتم في الحفلة".

وتابع الجناينى: "صلاح ظهر في حفل التكريم ما لا يزيد عن 5 دقائق فقط.. والتزمنا بكل شىء من مطالب ليفربول بخصوص إجراءات تسليم الجائزة، وأنه يتسلمها بنفسه دون أن يعطيها له أى شخص، إلى جانب أنه سيتحدث عبر ميكروفون خاص به، ونفذنا كل ذلك.. وحالة صلاح مطمئنة وكل بعثة المنتخب ستخضع لمسحة قبل السفر إلى توجو يوم الأحد".