شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يوافق على طلب ريكاردو بإقامة معسكر مغلق بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مجلس ادارة النادى الاسماعيلى برئاسة ابراهيم عثمان على طلب البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للدراويش بإقامة معسكر مغلق بالقاهرة للاعبين لمدة 10 أيام لتجهيزهم فنياً وبدنياً وذلك فى إطار تحضيرات الفريق للموسم الجديد والذى من المقرر أن ينطلق مطلع ديسمبر المقبل ، وقرر ريكاردو منح لاعبيه راحة قصيرة اليوم الجمعة من التدريبات، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اعتبارا من السبت ،وكان الاسماعيلى قد فاز فى أولى مباريات الودية برباعية نظيفة أمام فريق أبو شحاتة .

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف. ويتمسك الاسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الاسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .