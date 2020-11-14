شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: تعرضت للظلم لكن الأسود لا تسقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يحمد الله على ما تعرض له في الفترة الأخيرة، مضيفا عقب اجتماع مجلس إدارة النادي اليوم بمقر الزمالك أنه يشكر أعضاء الجمعية العمومية وجماهير الزمالك التي هي بالملايين .. موضحا أنه حدثت أمور غريبة في انتخابات مجلس النواب جسديا قائلاً: "قبل الانتخاب بيوم حدثت لي أمور غير طبيعية وتعرضت لوعكة صحية شديدة".

وواصل مرتضى منصور بأنه تعرض لحرب ضروس أبرزها العزل من اللجنة الأوليمبية ثم الطعن على لائحة النادي وغلق قناة الزمالك .. مشددا على أنه لكل حدث حديث ولن يخطئ في حق بلده لأنه مصري ورجل وطني.

أكمل مرتضى منصور بأنه تعرض للظلم والافتراء الشديد لكن الأسود لا تسقط .. موجها رسالة لجماهير الزمالك: "لا تقلقوا على ناديكم ولا رئيس ناديكم.. ولا تخافوا على ناد رئيسه مرتضى منصور".

كما وجه مرتضى منصور رسالة لأولاده لاعبي الفريق الكروي بالنادي: "سينصركم الله في النهاية وما حدث معي تكرر كثيرا ولو كنت جبلا كان سيسقط".

وأوضح منصور: "أنا مواطن مصري لا املك سوى انني شريف وأحب بلدي.. معركتي مع قطر لأنني أحب بلدي وقضيتها.. قطر والإخوان وتركيا وبعض الإعلاميين تحالفوا ضدي.. وما دام العالم كله تابع انتخابات ميت غمر رغم وجود 13 محافظة تقام بها انتخابات وحتى انتخابات أمريكا وتحدثوا فقط عن مرتضى فأنا رجل قوي.. وكل الظلم والافتراء الذي تعرضت له لن أتحدث عنه الآن .. لأنني أحب بلدي واخاف عليها.. وسأظل وراء الجيش وقضاء مصر إلى الأبد مهما تعرضت للظلم".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته بأن فريق الكرة بالزمالك سيوفقه الله وسيرفع كأس إفريقيا لاسعاد جماهير الزمالك.