شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يصدر بيانا باللغة الإنجليزية لكشف الحالة الصحية لمحمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر اتحاد الكرة بيانا باللغة الإنجليزية ، لتوضيح الحالة الصحية للنجم المصرى محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتأكد غيابه عن مباراتىّ توجو فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022، وقال اتحاد الكرة فى البيان الذى جاء عنوانه ايجابية المسحة الثانية لمحمد صلاح وتأكد اصابته بكورونا :" خضع المنتخب المصري ونجم ليفربول محمد صلاح لاختبار ثانٍ ، وأكدت النتائج أن اختبار صلاح إيجابي لـ COVID-19. وتم اتخاذ جميع الاحتياطات الطبية اللازمة بما يتماشى مع البروتوكول الطبي العالمي وتحت إشراف الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في الكلية والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري.

وعندما جاءت المسحة الأولى إيجابية ، قرر الاتحاد المصري إجراء اختبار ثان لتأكيد النتيجة.

محمد صلاح يحتفظ بروح عالية ولا تظهر عليه أي أعراض للفيروس. لقد تم عزله ويقوم طبيب الفريق الوطني حاليًا بالتنسيق مع الدكتور جيم موكسون ، رئيس الطاقم الطبي في نادي ليفربول لكرة القدم بشأن هذا الأمر.

على صعيد مختلف، أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إقامة مباراة السوبر الأفريقى بين بطل دورى أبطال أفريقيا وبطل الكونفدرالية فى مصر، موضحا فى تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 1"، أن هناك سعى لحضور الجماهير فى مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى سواء باستاد القاهرة أو برج العرب.

وتوج فريق نهضة بركان المغربى بلقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب فريق بيراميدز، بينما لم يتحدد الطرف الثانى لمباراة السوبر الأفريقى انتظارا لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى