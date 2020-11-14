شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يستأنف تدريباته على ملعبه استعدادا للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف اليوم السبت فريق الاسماعيلى تدريباته على ملعبه وذلك فى إطار تحضيرات الفريق للموسم الجديد والذى من المقرر أن ينطلق مطلع ديسمبر المقبل. بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين أمس الجمعة لمدة 24 ساعة بفرمان من البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للفريق ، وكان الاسماعيلى قد فاز فى أولى مباريات الودية برباعية نظيفة أمام فريق أبو شحاتة .

وعقد ريكاردو، المدير الفني للفريق جلسة مطولة مع جهازه المعاون للحديث في بعض الجوانب الفنية والخططية والاتفاق على برنامج الإعداد استعدادا للمرحلة المقبلة.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف. ويتمسك الاسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الاسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .

فى شأن آخر، اقترب النادي الإسماعيلي من إعلان تعاقده مع لؤي عاشور حارس مرمي العربي القطري لمدة خمسة مواسم مقابل 5 ملايين جنيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم مركز حراسة المرمي بعد فشل مفاوضات التعاقد مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي بجانب الاستغناء عن محمود عبد المنصف حارس الدراويش منذ أيام قليلة .