"بريد إلكتروني للأجانب".. اتحاد الكرة ينشر بيانًا بالإنجليزية بشأن إصابة صلاح بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، بيانًا بالإنجليزية يعلن من خلاله إصابة النجم المصري ولاعب ليفربول محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

إصابة صلاح جاءت بعد خضوعه لفحوصات كورونا أمس الجمعة، ليقرر مسئولي اتحاد الكرة الإعلان عقب إجراء المسحة الثانية، ليكون النجم الأول لمنتخب الفراعنة خارج الحسابات في مباراة توجو.

وشهدت إصابة محمد صلاح حالة من الجدل في وسائل الإعلام خاصة بعد قيام مسئولي الاتحاد بحذف بيان إعلان الإصابة قبل أن يتم نشر بيان آخر بإصابة ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو.

وبرر عمرو الجنايني تصرف حذف البيان بأن كان هناك أمل حول سلبية المسحة الثانية التي خضع لها صلاح، ليتم إصدار بيان رسمي بعد ذلك بإصابة نجم ليفربول والمنتخب بكورونا.

وقام الاتحاد المصري لكرة القدم بوضع بريد إلكتروني للأجانب من أجل السماح لإمكانية الاستفسار عن أي شيء يتعلق بالمنتخب للمنتخب وتحديدًا حول إصابة محمد صلاح.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة المنتخب التوجولي مساء اليوم السبت في لقاء يأتي ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة للكاميرون.

المنتخب المصري وضعه في المجموعة السابعة كالتالي: جزر القمر (5 نقاط) - كينيا (3 نقاط) - مصر (نقطتين) - توجو (نقطة)، لكن كان المنتخب الكيني افتتح مباريات الجولة الثالثة بالتعادل على أرضه أمام جزر القمر بنتيجة (1-1).