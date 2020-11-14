"بديل صلاح".. الخليج 365 يكشف كيف يفكر البدري لتشكيل مصر أمام توجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

أصبح محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، بعيدًا عن حسابات المدرب حسام البدري، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قبل لقاء توجو والمقرر مساء اليوم السبت ضمن حسابات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا والتي ستقام بالكاميرون.

السؤال الآن من سيكون بديل صلاح في لقاء توجو، خاصة أن البدري ورجاله يبحثوا عن تحقيق الفوز الأول في التصفيات بعد التعادل الإيجابي في اللقاء الأول أمام كينيا بنتيجة (1-1) في برج العرب، ثم الخروج بنقطة بالتعادل السلبي أمام جزر القمر على ملعب الأخير.

وعلم "الخليج 365"، أن البدري سيضع أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق الزمالك في التشكيل الأساسي ليكون بديلاً لصلاح، حيث سيتم الدفع بـ"زيزو" في ظل تألقه رفقة فريقه سواء على المستوى المحلي أو القاري.

ومن المقرر أن يغيب صلاح أيضًا عن لقاء توجو والذي سيقام يوم الثلاثاء المقبل ضمن حسابات الجولة الرابعة نظرًا لعدم إمكانية لحاقه بالمباراة بسبب إصابته بالفيروس بحسب ما جاء على لسان رئيس اتحاد الكرة المؤقت عمرو الجنايني.

ومن المتوقع أن يلعب المنتخب المصري بطريقة مكونة من (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

رباعي خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - محمد هاني.

ثنائي وسط دفاعي: محمد النني - عمرو السولية.

ثلاثي وسط هجومي: محمود حسن "تريزيجيه" - عبد الله السعيد - أحمد سيد "زيزو".

مهاجم وحيد: مصطفى محمد.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا مع الثلاثي (جزر القمر - كينيا - توجو).

وافتتح المنتخب الكيني مباريات الجولة الثالثة بمواجهة جزر القمر في لقاء جاء نتيجته بالتعادل الإيجابي (1-1).

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي قبل مواجهة مصر أمام توجو:

- جزر القمر (5 نقاط)

- كينيا (3 نقاط)

- مصر (نقطيتن)

- توجو (نقطة)