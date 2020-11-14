ملف الجمعة.. صلاح يصاب بكورونا.. وظهور أول لمرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2020. ساسي ومعلول يشاركان في فوز تونس على تنزانيا بتصفيات إفريقيا بنشرقي يشارك في فوز المغرب على إفريقيا الوسطى برباعية "لن يغادر القاهرة".. أول تعليق من عمرو الجنايني بعد إصابة صلاح بـ"كورونا" "عمدة نجريج" يتحدث عن حقيقة تسبب فرح شقيق صلاح في إصابته بـ"كورونا" "مجلس الزمالك" يصرف مستحقات اللاعبين.. ويعتمد رحيل 3 لاعبين فريدة عثمان تتوج بذهبية 50 متر حرة ببطولة أمريكا المفتوحة للسباحة الصفقة السابعة.. المصري يضم حارس بيراميدز رسميًا كاف يُعلن تولي نائب أحمد أحمد مهام الإدارة اتحاد الكرة يحذف بيان إصابة صلاح بـ"كورونا" اتحاد الكرة يحذف بيان إصابة صلاح بـ"كورونا" خاص.. باتشيكو يقرر استعادة هؤلاء المعارين إلى الزمالك

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