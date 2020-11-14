بنشرقي يشارك في فوز المغرب على إفريقيا الوسطى برباعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

شارك الدولي المغربي أشرف بنشرقي لاعب وسط فريق الزمالك، في فوز منتخب بلاده على إفريقيا الوسطى بنتيجة 4 -1، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا 2021.

وجاءت أهداف منتخب المغرب عن طريق كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 11 وحكيم زياش في الدقائق 31 و33، وزكريا أبو خلال في الدقيقة 64، بينما جاء هدف إفريقيا الوسطى عن طريق اللاعب لويس مافوتا في الدقيقة 25.

وشارك أشرف بنشرقي في المباراة كبديل مع الدقيقة 73، حين كانت النتيجة تشير لتقدم منتخب بلاده المغرب برباعية.

وبتلك النتيجة، رفع المغرب رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد إفريقيا الوسطى عند 3 نقاط بالمركز الثالث.

ويستعد أشرف بنشرقي بعد عودته من معسكر منتخب المغرب لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا مع فريقه الزمالك أمام الأهلي، في لقاء مقرر له 27 نوفمبر الجاري.