الجنايني يرد على حذف بيان صلاح وحفل التكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والتي شئون الكرة المصرية، على قيام الاتحاد المصري لكرة القدم بحذف بيان إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

الجنايني قال في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"كان لدينا أمل أن تكون نتيجة العينة الثانية سلبية".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن إصابة صلاح بفيروس كورونا، قبل أن يتم حذف البيان، إلا أن الجنايني عاد من جديد ليؤكد إصابة نجم ليفربول بالفيروس.

وعن حظر عدد من الصحفيين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رد الجنايني :"والله ما أعرف، سمعت فقط عن هذا الأمر، ولا أعرف يعني ايه بيتعمل بلوك".

الجنايني تطرق أيضًا للحديث عن ظهور محمد صلاح في حفل تكريمه، ليوضح :"حفل تكريم صلاح كان متفق عليه منذ فترة باعتباره أول لاعب مصري يتوج بمسابقة دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي".

وأنهى :"الحفل كان بالتنسيق مع ليفربول ووكيل أعمال محمد صلاح، واتفقنا على كافة التفاصيل، ظهور صلاح لم يزيد عن خمس دقائق وكان فيه تباعد اجتماعي وهذا كان طلب من ليفربول".

ومن المقرر أن يغيب محمد صلاح عن مباراتي توجو والتي من المقرر أن تقام مساء السبت ثم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة للكاميرون.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة مع كل من جزر القمر متصدر المجموعة بخمس نقاط، ومنتخب كينيا وتوجو.

ويمتلك المنتخب المصري نقطتين حيث يحتل الترتيب الثالث بفارق نقطة عن كينيا، في المقابل يتذيل المنتخب التوجولي الترتيب برصيد نقطة.

جدير بالذكر أن منتخب جزر القمر افتتح مباريات الجولة الثالثة بالتعادل خارج القواعد أمام منتخب كينيا بنتيجة (1-1).