ساسي ومعلول يشاركان في فوز تونس على تنزانيا بتصفيات إفريقيا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق المنتخب التونسي فوزًا صعبا على نظيره التنزاني، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة هدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا 2021.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18 عن طريق اللاعب يوسف المساكني، الذي سجل من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، رفع المنتخب التونسي رصيده إلى 9 نقاط محافظًا على صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد تنزانيا عند 3 نقاط.

وشارك كل من فرجاني ساسي لاعب الزمالك وعلي معلول الظهير الأيسر للأهلي، في التشكيل الرسمي لمنتخب تونس من بداية المبارة ليخرج ساسي في الدقيقة 90+2 ويكمل معلول حتى النهاية.

وتأتي تلك المباراة قبل أيام من نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يستعد كل من علي معلول مع الأهلي وفرجاني ساسي رفقة الزمالك للمواجهة المرتقبة المقرر لها 27 نوفمبر الجاري.