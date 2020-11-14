كشف الصقر أحمد حسن، نجم الكرة المصرية سابقًا، اقتراب راموس من خطف لقب عميد لاعبي العالم. وأكد الصقر أحمد حسن في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "راموس لاعب جيد ويستحق اللقب بسبب اجتهاده ولكن أنا حافظت على ذلك اللقب لمدة 10 سنوات". خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "راموس لاعب جيد ويستحق اللقب بسبب اجتهاده ولكن أنا حافظت على ذلك اللقب لمدة 10 سنوات". وتابع: "حافظت على اللقب لسنوات طويلة ومن حق راموس الحصول على اللقب حال تخطي رقمي".

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حسن يعلق علي اقتراب راموس من خطف لقب عميد لاعبي العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.