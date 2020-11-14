أحمد حسن: أيمن أشرف أفضل من أبو الفتوح بسبب عامل الخبرات

كشف الصقر أحمد حسن، نجم الكرة المصرية سابقًا، عن اللاعب الأفضل لقيادة مركز الظهير الأيسر في لقاء توجو المقرر له يوم السبت، في الجولة الثالثة من تصفيات أمم

أفريقيا.

وأكد الصقر أحمد حسن في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أيمن

أشرف أفضل من أبو الفتوح بسبب عامل الخبرات".

وتابع: "أبو الفتوح لاعب جيد ولكن ينقصه بعض الخبرات وأعتقد أن أيمن أشرف هو الأفضل بسبب عامل الخبرات".

وأتم: "مصطفى محمد أفضل من كوكا في مركز المهاجم الصريح في لقاء غدًا".