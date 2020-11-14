الجنايني: ستاد القاهرة يستضيف نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك رسمياً

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن ملعب مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم27 نوفمبر الجاري.
وأكد عمرو الجنايني في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمرربيع ياسين على قناة "النهار": "ستاد القاهرة يستضيف رسميا نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك".
وتابع: "حصلنا على الموافقات الأمنية وموافقة كاف لإقامة المباراة في ستاد القاهرة بدلا من برج العرب، رسميًا".
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