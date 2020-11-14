الجنايني يكشف كواليس التواصل مع ليفربول بعد اصابة محمد صلاح بكورونا

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن أخر تطورات التواصل بين الاتحاد المصري ونادي ليفربول الإنجليزي بعد إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا.
وأكد عمرو الجنايني في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "نتواصل مع ليفربول وهم لم يقدموا أيطلبات نهائيًا بخصوص محمد صلاح".
وأوضح: " تواصلنا مع ليفربول وطمأناهم علي الحالة الصحية لمحمد صلاح".
وتابع: "نعاني من كوارث وأحداث لم تحدث نهائيًا في السنوات الماضية ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في مشوارنا بالفترة المقبلة".
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