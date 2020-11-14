عمرو الجنايني: ليفربول لا يخطط لإرسال طائرة خاصة لمحمد صلاح

قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن محمد صلاح تعرض للإصابة بفيروس كورونا بعدما خضع لمسحتين مساء الجمعة.

وأكد عمرو الجنايني في تصريحات

خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الخبير الطبي حسام حسني قام بالكشف على محمد صلاح وطمئنا على حالة محمد صلاح".

وتابع: "محمد صلاح سيظل مستمر في مصر حتى الشفاء من فيروس كورونا، وأنباء سفره إلى إنجلترا على متن طائرة خاصة بالتنسيق مع ليفربول أمر غير صحيح".

