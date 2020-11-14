فاروق جعفر يختار تشكيل منتخب مصر أمام توجو

اختار فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، التشكيل الأنسب لمنتخب مصر ‏خلال مواجهة توجو المقبلة بتصفيات أمم أفريقيا.‏ وجاء تشكيل جعفر عبر زملكاوي على شاشة قناة الزمالك علي النحو التالي:‏ محمد الشناوي – أحمد توفيق – أحمد حجازي – محمود الونش – أحمد ‏فتوح- طارق حامد – عمرو السولية – عبدالله السعيد – تريزيجيه- أحمد ‏سيد زيزو- مصطفى محمد.‏ حجازي – محمود الونش – أحمد ‏فتوح- طارق حامد – عمرو السولية – عبدالله السعيد – تريزيجيه- أحمد ‏سيد زيزو- مصطفى محمد.‏

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