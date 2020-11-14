حكيم زياش يقود المغرب للفوز برباعية وتونس تتخطى تنزانيا بهدف وحيد 

قاد حكيم زياش منتخب بلاده المغرب للفوز على الضيف جمهورية إفريقيا الوسطى 4-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة لتصفيات أمم إفريقيا 2021 المؤجلة الى 2022 بسبب فيروس كورونا المستجد.



وسجل نجم تشيلسي الإنكليزي هدفين (31 من ركلة جزاء و33) بعدما كان أهدى هدف الافتتاح لمدافع إنتر ميلان الإيطالي المتعافي من فيروس كورونا المستجد أشرف حكيمي (10) فيما سجل البديل زكرياء أبوخلال الهدف الرابع (64)، وجاء هدف الضيوف عبر لوي مافوتا (25).



ولم يخيب زياش (27 عاماً) آمال مدربه البوسني وحيد خليلودزيتش الذي حل خلفا للفرنسي هيرفيه رونار منتصف آب/ اغسطس من العام الماضي، بمنح بلاده أول فوز على نظيره بعدما كانا تعادلا مرتين سلبيا في اللقاءين اللذين جمعا بينهما في التصفيات سابقاً.



وكسر زياش صيامه التهديفي مع منتخب بلاده المستمر منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 عند تسجيله ثنائية أيضاً في مرمى الكاميرون (2-0 في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة الى النسخة الأخيرة من البطولة القارية التي أقيمت في مصر العام المنصرم.



وتأتي هذه المباراة بعد ما يقارب السنة على توقف المنافسات القارية بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19" إذ كانت المباراة الأخيرة ضد بروندي وفاز فيها المنتخب الأحمر بثلاثية نظيفة.



وفي المجموعة الثالثة، تخطى منتخب تونس ضيفه منتخب تنزانيا 1-0 الجمعة، وسجل هدف تونس الوحيد كابتن الفريق يوسف المساكني من ركلة جزاء في الدقيقة 18.



وحافظ نسور قرطاج على صدارة مجموعتهم ورفعوا رصيدهم إلى 9 نقاط. وخطوا خطوة كبيرة نحو التأهل.

المصدر: وكالات