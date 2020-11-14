6 وجهات محتملة لرونالدو ومانشستر يونايتد يتقدم بعرض رسمي 

ربطت تقارير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالانتقال إلى 6 فرق رغم امتداد تعاقده مع فريقه يوفنتوس الإيطالي حتى 2022، فيما أكدت صحيفة برتغالية تقدم مانشستر يونايتد بعرض رسمي لإعادته إلى أولد ترافورد.
وما بين بريطانيا والبرتغال تناقلت الصحف وجود 5 أندية قد ترغب في ضم النجم البرتغالي المتوج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 5 مرات إضافة إلى ريال مدريد كاحتمال وارد.
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الأندية المحتملة هي: مانشستر يونايتد وولفرهامبتون وواتفورد (إنجلترا)، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وإنتر ميامي الأميركي -المملوك للنجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام- كما لم تستبعد بعض التقارير عودته (الصعبة) إلى فريقه السابق ريال مدريد المتعثر هجوميا.
فيما أكدت صحيفة "ريكورد" الرياضية البرتغالية أن مانشستر يونايتد قدم عرضا رسميا ضخما لإعادة أسطورته رونالدو، وذلك من خلال وكيله خورخي مينديز.
وقد يميل رونالدو إلى الرحيل عن يوفنتوس في ظل احتمال انتقال غريمه ليونيل ميسي إلى مانشستر سيتي، حيث ينتهي عقده مع برشلونة الصيف القادم مما يجعله حرا في الانتقال لأي فريق.
وسيعزز انضمام ميسي إلى البريميرليغ من قوة البطولة، التي تعد الأقوى بالفعل قبل انضمامه، وستصبح محط أنظار العالم في حال ضمت الأسطورتان ميسي ورونالدو.
المصدر: مواقع إلكترونية
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