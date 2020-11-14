الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تهنئة
بعث لاعب شباب الأهلي، ماجد حسن، تهنئة إلى المدرب الروماني أولاريو كوزمين، عبر خاصية «ستوري» في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، بعد قيادته لفريق جيانغسو سونينغ الصيني للفوز بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى في تاريخه.
غضب
بدا على لاعب في دوري الخليج العربي حالة من الغضب الشديد، لعدم قيام إدارة ناديه بالاطمئنان عنه خلال فترة إصابته وعلاجه خارج النادي، إذ كان طبيب الفريق وحده على تواصل مع اللاعب لمعرفة تطورات إصابته، دون أي مبادرة من مجلس الإدارة لدعمه معنوياً.
مترجم
رفض مدرب أجنبي في أحد أندية دوري الخليج العربي الاستعانة بمترجم خاص له في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه قادر على التعامل مع لاعبي الفريق، وتسيير أموره في النادي باللغة الإنجليزية في الوقت الحالي.
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