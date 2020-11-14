الامارات | فوز النصر ودبا الحصن في كأس الإمارات لكرة الصالات

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شكرا لقرائتكم خبر عن فوز النصر ودبا الحصن في كأس الإمارات لكرة الصالات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز النصر على اتحاد كلباء 4-2، أمس، ضمن الجولة الثانية من كأس الإمارات لكرة قدم الصالات، وتغلب دبا الحصن على الحمرية بالنتيجة نفسها.
وتصدر شباب الأهلي مجموعته بثلاث نقاط متفوقاً على النصر بفارق الأهداف، بينما لا يمتلك اتحاد كلباء أي نقاط، وبموجب ذلك ستحسم بطاقة المجموعة بمباراتي شباب الاهلي والنصر، ومليحة مع الحمرية الثلاثاء المقبل.
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