الامارات | الفلاسي يتزيّن بذهب بطولة دبي الشاطئية لبناء الأجسام

شكرا لقرائتكم خبر عن الفلاسي يتزيّن بذهب بطولة دبي الشاطئية لبناء الأجسام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز البطل الإماراتي خالد الفلاسي بالميدالية الذهبية في منافسات الماستر «فئة 40 - 49 سنة» في بطولة دبي الشاطئية لبناء الأجسام «مصل شو»، التي شهدت أيضاً تقلّد ستة من نجوم المنتخب الوطني أربع فضيات وبرونزيتين، فيما حصد النجم المصري أحمد سيد كأس بطل الأبطال.

وأقيمت أحداث اليوم الأول من البطولة في مسرح مول الإمارات بتنظيم شركة يونيفيرسال، وإشراف اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية، وتختتم فعالياتها مساء اليوم، وحضر المنافسات نسبة محدودة من الجماهير، وفقاً للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وتوّج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، الفائزين الأوائل بحضور عضو مجلس الإدارة فيصل الغيص الزعابي، وأحمد جوهر، ورئيس اللجنة المنظمة باسم جوهر، والسكرتير الفني عبدالمجيد يزبك.

وفي التفاصيل، فاز الغاني بودام ابوكوري بذهبية وزن فوق 70 كيلوغراماً، والهندي عبدالسلام كولاياه «75 كلغم»، والفلبيني أريل غونغ بوزن «80 كلغم»، والمصري أحمد سيد «90 كلغم»، ونال أيضاً لقب فئة بطل الأبطال، ونال الإماراتي ماجد صلاح خلفان فضية الوزن نفسه.

وفي وزن فوق 90 كلغم، فاز السوري روض الممساني بالميدالية الذهبية، ونال الإماراتي عبيد آل علي الميدالية الفضية.

وفي منافسات تحت 23 سنة لوزن «75 كلغم - المفتوح»، فاز المصري محمد مدحت بالذهبية، والمواطنان محمد جاسم وسلطان عبدالله بالفضية والبرونزية على التوالي.

وفي وزن تحت 75 كلغم، فاز عبدالله يونس من جزر القمر بالذهبية، والإماراتيان حمد أحمد وعلي الكندي بالفضية والبرونزية على التوالي.

من جهته، أكد عضو مجلس الادارة أحمد جوهر نجاح البطولة، وظهرت بشكل تنظيمي وفني رائعين بفضل التزام أسرة البطولة من لاعبين ومدربين وإداريين ولجنة الحكام، إضافة الى الجمهور بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «التنظيم أسعدنا جميعاً، بكونها نقطة البداية لمزيد من البطولات تماشياً مع تنفيذ الشروط المطلوبة لتأمين الصحة والسلامة، وكذلك ظهر المستوى الفني للمنافسات بشكل مميز».

وأضاف: «نشكر اللجنة المنظمة وفريق عمل اتحاد بناء الأجسام للجهود التي بذلت في تأمين النجاح».

بن عجيل: البطولة كشفت عن موهوبين جدد

أكّد عضو الجهاز الفني لمنتخب الإمارات ومساعد المدرب سلمان بن عجيل، أن حضور الجمهور لمدرجات البطولة وتفاعلهم المميز، والتزامهم بالتعليمات الصحية، أسهم في نجاح المنافسات، ومنح رياضة بناء الاجسام صورة معبرة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن البطولة كشفت عن لاعبين موهوبين جدد، ومنهم البطل الفائز بذهبية الماستر خالد الفلاسي الذي شارك للمرة الأولى ونال الميدالية الذهبية».

وأضاف: «المستويات الفنية التي شهدتها البطولة كانت مميزة، والمنافسة شديدة، ونشعر بسعادة كبيرة لأداء لاعبي الامارات، وأكثر ما يسعدنا مشاهدة لاعبين جدد وواعدين يمكننا البناء عليهم للمرحلة المقبلة يتمتعون بإمكانات جسمانية وفنية كبيرة، ونبارك لجميع اللاعبين الفائزين من المقيمين والوافدين والمواطنين لدورهم في نجاح البطولة التي نتطلع الى ان تكون انطلاقة لبطولات أكثر». وأكمل: «لاعبو الإمارات الذين أحرزوا ميداليات ملونة، والآخرون الذين شاركوا في المنافسات ولم يتمكنوا من الفوز، قدموا مستويات وعروضاً قوية من خلال جاهزيتهم للمشاركة بالرغم من فترة التوقف عن ممارسة اللعبة إبان إغلاق الصالات، ما يعكس تمتعهم بالإصرار العالي على استعادة مستواهم المعهود خلال فترة زمنية أقل من المطلوب، وتمكنهم من الفوز».

نتائج أبطال الإمارات

خالد الفلاسي: ذهبية الماستر.

ماجد صلاح: فضية 90 كلغم.

عبيد آل علي: فضية فوق 90 كلغم.

محمد جاسم: فضية 75 كلغم تحت 23.

سلطان عبدالله: برونزية 75 كلغم تحت 23.

حمد حسين: فضية تحت 75 كلغم تحت 23.

علي الكندي: برونزية تحت 75 كلغم تحت 23.

أحمد جوهر:

«التنظيم أسعدنا جميعاً بكونها نقطة البداية لمزيد من البطولات تماشياً مع تنفيذ الشروط المطلوبة لتأمين الصحة والسلامة».

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