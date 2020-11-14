الامارات | مدرب الجزيرة: لا أرغب في الحديث عن قرارات التحكيم بكل مباراة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الجزيرة: لا أرغب في الحديث عن قرارات التحكيم بكل مباراة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، عدم رضاه عن القرارات التحكيمية بمباراة فريقه أمام اتحاد كلباء، في إياب الدور الأول لكأس الخليج العربي، والتي انتهت بالتعادل 1-1، أول من أمس، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وتأهل «النمور» لمواجهة بني ياس في ربع النهائي، مستفيداً من فوزه في الذهاب بهدفين مقابل هدف، إذ أشار كايزر إلى أنه لا يرغب في الحديث عن قرارات الحكام بكل مباراة يلعبها فريقه.

وقال في مؤتمر صحافي: «لا أفهم الكثير من القرارات التي اتخذها الحكم خلال المباراة، لكني لا أرغب في أن أظهر أنني المدرب الذي يتحدث عن التحكيم عقب كل مباراة، وسأكتفي بالتعبير عن عدم وضوح بعض القرارات بالنسبة لي».

وتحدث عن مردود لاعبي الجزيرة، وخروج الفريق من كأس الخليج العربي، فقال: «أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، لقد دفعنا بتشكيلة تضم عدداً كبيراً من اللاعبين الشباب، بداعي الغيابات العديدة التي يعانيها الفريق، وأرى أن اللاعبين خاضوا المباراة بروح قتالية كبيرة، لكن قلة الخبرة أسهمت في تباين المستوى بين الجيد والمقبول، بعدما صنعنا العديد من الفرص في الشوط الأول، وأنهيناه بتقدم مستحق بهدف».

وأضاف: «أما الشوط الثاني، فتمكن فيه اتحاد كلباء من التعادل، وأصبحت المباراة متكافئة بين الفريقين، وكان بإمكان النتيجة أن تتغير، وفي النهاية حصلوا على بطاقة التأهل».

من جهته، أعرب مدرب اتحاد كلباء، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، عن سعادته بتأهل «النمور» لربع النهائي، وقال في مؤتمر صحافي: «سعداء بالنتيجة، لأننا جئنا إلى ملعب الجزيرة، من أجل التأهل لربع النهائي، وحققنا هذا الهدف، عقب التعادل، والاستفادة من فوزنا في لقاء الذهاب».

وتابع: «سيطرنا على مجريات اللعب، وكان من الممكن أن نحرز هدفين أو ثلاثة أهداف على أقل تقدير، بينما ارتكبنا خطأ كبيراً قبل نهاية الشوط الأول، وكان له تأثير سلبي في الفريق».

وأكمل: «الشوط الثاني دخلنا بغرض تحقيق التأهل، وكنا نحتاج إلى تسجيل هدف التعادل، ولعبنا بشكل جيد، وحصلنا على فرص أخرى سانحة للتسجيل لتحقيق الفوز، وليس فقط الاكتفاء بنتيجة التعادل، لكن في النهاية حققنا الأهم، في المقابل ستكون هناك فترة راحة للاعبين لمدة يومين، قبل أن نستعد مجدداً لخوض مباراة بني ياس، في الجولة السادسة بدوري الخليج العربي».

مدرب اتحاد كلباء:

«سعداء بالنتيجة، لأننا جئنا إلى ملعب الجزيرة من أجل التأهل لربع النهائي، وحققنا هذا الهدف».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news