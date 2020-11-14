الامارات | مباريات اليوم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الهواة دبا - العروبة 16:40 الذيد - الإمارات 16:40 دوري الأمم الأوروبية البرتغال - فرنسا 23:45 السويد - كرواتيا 23:45 ألمانيا - أوكرانيا 23:45 سويسرا - إسبانيا 23:45 تصفيات كأس إفريقيا مصر - توغو 23:00 ودية السعودية - جامايكا 20:30 الدوري البرازيلي كورنثياز - مينيرو 02:00 غريميو - سييارا 02:00 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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