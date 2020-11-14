الامارات | بني ياس يكافئ لاعبيه بـ «راحة يومين»

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يكافئ لاعبيه بـ «راحة يومين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال إيسيلا، لاعبي فريقه راحة لمدة يومين من التدريبات، مكافأة على تأهل الفريق للدور ربع النهائي لكأس الخليج العربي لكرة القدم، الذي جاء على حساب فريق حتا بعد الفوز 3-1، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، اللتين أقيمتا في الدور الأول من المنافسة، في خطوة ستساعد اللاعبين على التقاط أنفاسهم، بعد المباريات المضغوطة التي خاضتها جميع الأندية.

وقال المدرب إيسيلا، في المؤتمر الصحافي عقب نهاية مباراتهم أمام حتا، أول من أمس، إن السبب وراء التراجع الذي ظهر في أداء الفريق يعود للإرهاق الزائد، مشيراً إلى أنه قرر أن يمنح جميع لاعبي الفريق راحة لمدة يومين لالتقاط الأنفاس، قبل استئناف التدريبات يوم غدٍ، استعداداً لمواجهة اتحاد كلباء، المقرر يوم الجمعة المقبلة، ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان لاعبو فريقه لم يظهروا بشكل جيد، بسبب شعورهم بالتراخي، على خلفية فوزهم خارج ملعبهم في لقاء الذهاب بهدفين، قال: «لم نؤدِّ بشكل جيد، أعتقد أن الفريق كان اتكل على نتيجة المباراة الأولى، عموماً فريقي ظهر بشكل جيد في الـ20 دقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني، وأعتقد أن الإرهاق الزائد وراء التراجع في الأداء».

من جهته، عبر مدرب فريق حتا، اليوناني كريستوس كونتيس، عن سعادته بأداء لاعبي «الإعصار» رغم عدم تأهلهم، وقال إنه يأمل أن يكون المستوى، الذي ظهر به فريقه، بمثابة العودة للطريق الصحيح، لتقديم الأداء الجيد في المباريات القادمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news