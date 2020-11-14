الامارات | 3 جياد لـ «غودولفين» تدافع عن لقب «ذا هنتر» الأسترالي اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جياد لـ «غودولفين» تدافع عن لقب «ذا هنتر» الأسترالي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعوّل «غودولفين» على ثلاثة من نخبة جيادها، ممثلة بـ«غول واه» و«رانيار» و«إسياغو»، للدفاع عن لقبها في سباق «ذا هنتر»، البالغ إجمالي جوائزه مليون دولار، ويجري اليوم على مضمار نيوكاسل الأسترالي لمسافة 1300 متر.

وتتطلع الجياد الثلاثة التي يشرف على تدريبها جيمس كمنغز، وحققت فيما بينها 20 انتصاراً في سباقات الخيل العالمي، للسير على خطى مهرة غودولفين «سافاتيانو»، التي تُوجت بلقب السباق في نسخة العام الماضي.

وتواجه جياد «غودولفين» في «ذا هنتر» 13 من نخبة جياد السرعة، يتقدمها الجواد النيوزيلندي «ترامبل»، بإشراف المدرب كيم واوه، القادم من انتصارين جاءا على مسافتي 1200 و1400 متر.

وعلّق مدرب «غودولفين»، جيمس كمنغز، على فرص مشاركيه الثلاثة في سباق «ذا هنتر»، وقال في تصريحات صحافية: «لدينا نخبة من الخيول المشاركة، القادر كل منها على تحقيق اللقب، سواء لسجلها الحافل في الانتصارات، أو على صعيد القدرات التي أظهرتها في تدريباتها الأخيرة».

وأوضح: «سارت تدريبات (غول واه) الذي سيتولى قيادته الفارس جوش بار، بشكل جيد، خصوصاً أن الجواد البالغ من العمر ست سنوات يسعى لتحقيق انتصاره التاسع في سباقات الخيل العالمية».

وأضاف: «اقترب (رانيار)، تحت قيادة فارسه جايسون كوليت، من العودة إلى ذروة أدائه، خصوصاً أنه استهل الموسم الحالي بانتصارين، جاء أحدها على المسافة ذاتها».

وتابع: «في المقابل أعتقد أن (إسياغو) لم تكن محظوظة على الإطلاق في مشاركتها الأخيرة على مضمار فلامنغتون، ولايزال لديها الكثير لكي تقدمه، في ظل قناعتي بأن هناك طاقة تدخرها يمكن للفارسة كاثي أوهار استخلاصها، وإطلاق العنان لها مجدداً في مضمار نيوكاسل، إذ تحفل سجلات الفرس بستة انتصارات، جاءت غالبيتها على مسافات أطول».

- «غول واه» و«رانيار» و«إسياغو» تواجه 13 من نخبة الجياد العالمية في السباق.

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