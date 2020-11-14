شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في توجو: السلطات ترفض إقامة بطولات مجمعة منذ أزمة كورونا.. ولهذا السبب وافقت على استضافة لقاء مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حسام حسين، سفير مصر في توجو، عن أسباب تأجيل البطولة المجمعة في توجو والخاصة بإحدى المسابقات المحلية، والموافقة على إقامة مباراة توجو ومصر.
وأكد حسام حسين في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «السلطة التوجولية ترفض استضافة أي بطولات منذ انطلاق أزمة كورونا».
وأوضح: «الفارق بين البطولات المجمعة يكون مشاركة عدد من المنتخبات بينما لقاء توجو ومصر هو لقاء وحيد لذلك تم إقامته بشكل طبيعي دون تأجيل».
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