شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في توجو: رحلة المنتخب لتوجو تستغرق 6 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حسام حسين، سفير مصر في توجو، عن عدد ساعات رحلة منتخب مصر إلى توجو وكافة الأجواء قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وأكد حسام حسين في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «رحلة المنتخب لتوجو تستغرق 6 ساعات بطائرة خاصة وتأجيل موعد الرحلة من الفجر إلى الظهر يأتي لأسباب تخص بعثة منتخب مصر ولا أعلم السبب».

وأوضح: «الأجواء في توجو حاليًا حارةى للغاية فالجو حار والرطوبة مرتفعة وأتوقع سقوط بعض الأمطار يوم المباراة».