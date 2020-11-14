شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: نبحث بقوة حضور الجماهير في نهائي دوري أبطال أفريقيا ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، أن اللجنة تعمل بقوة من حضور الجماهير نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك«.

وقال الجنايني عبر أون تايم سبورتس: «الأمر ليس بيد إتحاد الكرة وحده، فنخاطب الجهات الأمنية كذلك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم».

وأوضح:«سنعمل بقوة ونجتهد من أجل حضور عدد من الجماهير بملعب القاهرة ولو عدد قليل».

وأنهى تصريحاته موجهاً رسالة لجماهير الأهلي والزمالك قائلاً: «إيديكم في إيد بعض علشان سمعة مصر، علينا إزالة أي شوائب أو احتقان في الفترة المقبلة».