شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري يحذر المنتخب الوطني من عدم استقرار الطقس في توجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حسام حسين، سفير مصر في توجو، عن حالة الطقس في توجو قبل لقاء مصر وتوجو المقرر له يوم 17 من شهر نوفمبر الجاري، في الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا.

وأكد حسام حسين في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «حذرنا جهاز المنتخب من احتمالية سقوط أمطار أثناء فترة إقامتهم فالطقس في الوقت الجاري غير مستقر».

وأوضح: «هناك إشادة كبيرة بأرضية ملعب مباراة الفريقين يوم 17 وهي من النجيلة الطبيعية».