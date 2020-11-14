شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني يكشف سبب حذف منشور إصابة محمد صلاح بكورونا ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية عن السبب وراء حذف منشور إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا عقب نشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري له بدقائق. وقال الجنايني في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس مع الاعلامي سيف زاهر:«تم إزالة المنشور عقب قرار إجراء مسحة جديدة لثلاثة لاعبين بمنتخبي مصر وتوجو على رأسهم محمد صلاح، وفقاً لبرتوكول طبي». وواصل: «تم إزالة المنشور والخبر بعد التأكد من وجود مسخة أخرى للاعبين المصابين». الوضع في مصر

اصابات 110,095

تعافي 100,760

وفيات 6,417

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