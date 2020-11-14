شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: تخصيص إيميلات وأرقام هواتف للرد على الاستفسارات الأجنبية ‏بشأن محمد صلاح ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، أن الاتحاد سيقوم بنشر بيان باللغة الإنجليزية خلال دقائق عبر الموقع الرسمي من أجل توضيح جميع الأمور وسائل الإعلام الأجنبية.

وأضاف خلال تصريحات عبر أون تايم سبورتس:«الاتحاد المصري سيضع عبر موقعه الرسمي أرقام هواتف وبريد الكتروني خاص بجميع الاستفسارات الأجنبية للاطمئنان على محمد صلاح بعد اصابته بفيروس كورونا».

وكان صلاح قد أصيب بفيروس كورونا كوفيد 19 قبل ساعات من مباراة منتخبي مصر وتوجو بتصفيات أمم أفريقيا 2022.