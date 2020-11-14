شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في توجو: الجميع هنا يعرف حجم منتخب الفراعنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام حسين، سفير مصر في توجو، إنه من المقرر خضوع بعثة منتخب مصر فور وصولهم إلى توجو، لفحوصات كورونا.

وأكد حسام حسين في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «ترتيبات الإقامة والانتقالات خاصة بالجهاز الطبي والفني بالمنتخب الوطني».

وتابع: «تم تطهير وتعقيم أماكن إقامة منتخب مصر وبعثته والجميع يعرف حجم منتخب الفراعنة».