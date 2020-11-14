شكرا لقرائتكم خبر عن هادي خشبة: غياب محمد صلاح سيؤثر على المنتخب.. وهذا اللاعب هو الأنسب لتعويضه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث هادي خشبة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، على تعرض محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف ليفوبول الإنجليزي، للإصابة بفيروس كورونا.

وقال هادي خشبة في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «محمد صلاح يؤثر على منتخبنا ولكن البدائل قادرين على تعويضه».

وتابع: «منتخب مصر يضم عدد كبير من اللاعبين المميزين والقادرين على تعويض غياب محمد صلاح».

وأتم: «زيزو لاعب نادي الزمالك هو الأنسب في الوقت الجاري من أجل تعويض غياب محمد صلاح».