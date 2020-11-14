شكرا لقرائتكم خبر عن هادي خشبة: منتخب مصر أقوى فرق مجموعته واختيارات حسام البدري موفقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق هادي خشبة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، على مباراة المنتخب الوطني ونظيره توجو، والمقرر إقامتها مساء غدًا السبت، في الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا.
وقال هادي خشبة في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «منتخب مصر أقوى فرق مجموعته واختيارات البدري موفقة».
وتابع: «البدري أختار أفضل العناصر للمنتخب سواء من المحترفين أو من الدوري المصري».
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