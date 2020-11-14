شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: سنحتفل بالفوز على توجو من أمام غرفة محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، أن منتخب مصر سيحقق الانتصار على توجو في مباراة الغد، وسيهدي الانتصار لمحمد صلاح بعد إصابة نجم ليفربول بكورونا.

وأضاف «الجنايني» خلال تصريحات عبر أون تايم سبورتس: «سنحتفل من أمام غرفة محمد صلاح بالفوز على توجو إن شاء الله».

وكان الاتحاد المصري قد أعلن إيجابية المسحة الثانية لكورونا التي خضع لها محمد صلاح.