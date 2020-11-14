شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم زياش يقود المغرب لاكتساح أفريقيا الوسطى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المنتخب المغربي فوزًا كبيرًا على نظيره جمهورية أفريقيا الوسطى بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

سجل رباعية المغرب كل من أشرف حكيمي، في الدقيقة العاشرة، وحكيم زياش «هدفين» في الدقيقتين 31 و33، وزكريا أبوخلال، في الدقيقة 64، فيما جاء بهدف أفريقيا الوسطى لويس مافوتا، في الدقيقة 25.

وجاء المنتخب المغربي بهذا الفوز في الصدارة بـ7 نقاط، ويأتي خلفه المنتخب الموريتاني بـ5 نقاط، ثم أفريقيا الوسطى بـ3 نقاط، وبورندي في المركز الرابع بنقطة وحيدة.