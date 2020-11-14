فاروق جعفر: محمد صلاح حالة وتعويضه صعب ‏

جدة - عمرو شويل قال فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح ‏نجم ليفربول الانجليزي يعتبر حالة فريدة في الملاعب العالمية.‏

وعن غياب صلاح بسبب مواجهتي توجو بعد اصابته بفيروس كورونا:" ‏غياب اللاعب مؤثر بالطبع ومن الصعب تعويضه".‏

وواصل خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي ‏على شاشة قناة الزمالك:"صلاح أحدث طفرة غير طبيعية في الكرة ‏المصرية وساهم في بلوغ الفراعنة نهائيات كأس العالم".‏

وأعلن اتحاد الكرة المصري إصابة الدولي الأسطوري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا بعد اختباره من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم قبل المباراة المقررة ضد توجو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي: "إعادة اختبار كورونا لثلاثة لاعبين من مصر وتوجو".

واشارت معامل وزارة الصحة إلى ايجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي اجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا، ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لوضعهم من المشاركة.