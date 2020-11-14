شكرا لقرائتكم لويس إنريكى: سويسرا من المنتخبات الأكثر تكاملا فى أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا، الجمعة أن منتخب سويسرا -منافسه القادم في دوري الأمم الأوروبية- هو الفريق "الأكثر عملا" الذي واجهه في المسابقة حتى هذه اللحظة.

وأوضح المدرب الإسباني أن سويسرا منتخب قوي للغاية وذلك على الرغم من عدم فوزه بأي مباراة من الستة التي خاضها جميعا هذا العام في البطولة.

وقال إنريكي "أنتظر أن أواجه سويسرا التي واجهتها في مدريد لأنها واصلت اللعب بنفس الطريقة، وهو فريق لديه بصماته الخاصة. فهم لا يعتمدون على التوقعات وسيهاجمون بنفس الطريقة وهي التقدم من الخلف. فهو من المنتخبات الأكثر تكاملا في أوروبا على الرغم من عدم امتلاكهم لاعبين على مستوى عال. ولكنهم في رأيي من أفضل الفرق على المستوى الجماعي".

وتابع "هذه هي رؤيتي كمحترف، أرى ما تقوم به سويسرا في الهجوم والدفاع ولا يخطئون أبدا. يضغطون بشكل مختلف ويغيرون الطريقة ما بين شوطي المباراة. وفي المونديال السابق وصلوا لأبعد ما وصلت إليه إسبانيا. وتمكنوا من تحقيق التعادل في المواجهتين أمام ألمانيا. ونحن تمكنا من الفوز عليهم بصعوبة بهدف نظيف".

كما تحدث أيضا حول عواقب الضغط على الخصم مؤكدا أن القيام بذلك "لن يسرع من وتيرة اللقاء" بل "على العكس" لأننا نبحث عن السيطرة على الكرة في ملعب الخصم.

وتحتل إسبانيا صدارة المجموعة الرابعة أمام ألمانيا وتحتل أوكرانيا المركز الثالث بينما تتذيل سويسرا المجموعة.