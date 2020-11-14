فاروق جعفر يختار تشكيل منتخب مصر أمام توجو ‏

جدة - عمرو شويل اختار فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، التشكيل الأنسب لمنتخب مصر ‏خلال مواجهة توجو المقبلة بتصفيات أمم أفريقيا.‏

وأعلن اتحاد الكرة المصري إصابة الدولي الأسطوري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا بعد اختباره من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم قبل المباراة المقررة ضد توجو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي: "إعادة اختبار كورونا لثلاثة لاعبين من مصر وتوجو".

واشارت معامل وزارة الصحة إلى ايجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي اجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا، ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لوضعهم من المشاركة.