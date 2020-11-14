شكرا لقرائتكم سفير مصر في توجو: توجو رفعت حالة الاستعداد قبل استقبال منتخب مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام حسين، سفير مصر في توجو، إنه من المقرر خضوع بعثة منتخب مصر فور وصولهم إلى توجو قائلا:" ترتيبات الإقامة والانتقالات خصة بالجهاز الطبي والفني بالمنتخب الوطني وتم تطهير وتعقيم أماكن إقامة منتخب مصر وبعثته والجميع يعرف حجة منتخب الفراعنة".

وتحدث سفير مصر في توجو، عن أسباب تأجيل البطولة المجمعة في توجو وإقامة مباراة توجو ومصر قائلا:" "السلطة التوجولية ترفض استضافة أي بطولات منذ انطلاق أزمة كورونا والفارق بين البطولات المجمعة يكون مشاركة عدد من المنتخبات بينما لقاء توجو ومصر هو لقاء وحيد لذلك تم إقامته بشكل طبيعي دون تأجيل".

كشف سفير مصر في توجو، عن عدد ساعات رحلة منتخب مصر إلى توجو وكافة الأجواء قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا موضحا:"رحلة المنتخب لتوجو تستغرق 6 ساعات بطائرة خاصة وتأجيل موعد الرحلة من الفجر إلى الظهر يأتي لأسباب تخص بعثة منتخب مصر ولا أعلم السبب".

تابع: " الأجواء في توجو حاليًا حارة للغاية فالجو حار والرطوبة مرتفعة وأتوقع سقوط بعض الأمطار يوم المباراة وحذرنا جهاز المنتخب من احتمالية سقوط أمطار أثناء فترة إقامتهم فالطقس في الوقت الجاري غير مستقر".

وأوضح: "هناك إشادة كبيرة بأرضية ملعب مباراة الفريقين يوم 17 وهي من النجيلة الطبيعية".