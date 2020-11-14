شكرا لقرائتكم شوقي غريب يتحدث عن كواليس حواره مع صلاح محسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، الأسماء التي تألقت من وجهة نظره في مباراة كوريا الودية مشددا على استفادة الفريق من التجربة، والاحتكاك مع مدرسة كروية تمتاز بالسرعة واللياقة البدنية، فضلا عن أن الفريق الكوري هو بطل آسيا في آخر نسخة.

وقال غريب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم سبورتس على فضائية أون سبورتس، أن محمد صبحي من أفضل اللاعبين الذين ظهروا بمستوى مميز للغاية خاصة أنه لم يلعب كرة منذ سنة.

وتابع: "مرعي وأكرم توفيق أيضا مستواهم كان جيدًا للغاية في مباراة كوريا ولم أتوقع الدعاية الإعلامية التي حدثت لهذه الدورة الودية بفضل تواجد كوريا والبرازيل".

وأكمل شوقي غريب: " تحدثت مع صلاح محسن على اهدار الفرص، ابلغته أنى سعيد باصراره على الوصول لمرمى المنافس لكنى طالبته بمزيد من التركيز".

وانتهت مباراة مصر وكوريا الجنوبية بالتعادل السلبي خلال اللقاء الذي أقيم مساء أمس الخميس في افتتاح الدورة الودية الدولية، استعدادًا للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

وأشار غريب إلى أنه يسعى لمنح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين، خاصة بعض العناصر التي تنضم للمرة الأولى لمعسكر المنتخب ليكون الحكم عليها موضوعيا.